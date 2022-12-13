بالفيديو والصور.. الأرجنتين تصعد لنهائي كأس العالم بثلاثية أمام كرواتيا

تأهل المنتخب الأرجنتيني لنهائي النسخة الجارية من بطولة كأس العالم قطر 2022 بعد الفوز بثلاثية أمام نظيره الكرواتي خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور نصف النهائي.
وتقدم المنتخب الأرجنتيني بعد مرور (34) دقيقة من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء سددها لاعبه ليونيل ميسي قبل أن يُضيف زميله جوليان ألفاريز الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين (39) و (69).
وينتظر المنتخب الأرجنتيني الفائز من مباراة المنتخب الفرنسي ونظيره المغربي التي ستُقام يوم غد الأربعاء ضمن منافسات الدور ذاته.
ملخص بأبرز أحداث مباراة الأرجنتين وكرواتيا:
أرسل لاعب منتخب كرواتيا إيفان بيريسيتش كرة عرضية في الدقيقة (5) ولكن أبعدها مارتينيز قبل أن تصل للكرواتي كراماريتش.
واستخلص الأرجنتيني مولينا في الدقيقة (12) كرة من لاعب كرواتيا بيريسيتش ليُنهي خطورتها.
وأرسل لاعب كرواتيا يوسيب يورانوفيتش كرة عرضية حولها زميله ديان لوفرين بعيدة عن المرمى برأسه.
وكاد يتقدم المنتخب الأرجنتيني بهدف في الدقيقة (25) ولكن أبعد ليفاكوفيتش تسديدة إنزو من على خط المرمى.
وحصل المنتخب الأرجنتيني في الدقيقة (31) على ركلة جزاء سددها ميسي بنجاح في الدقيقة (34) فيما حصل حارس مرمى كرواتيا ليفاكوفيتش على بطاقة صفراء. وفق “أخبار 24”.
وضاعف المنتخب الأرجنتيني النتيجة بعد مرور (39) دقيقة بهدف سجله لاعبه ألفاريز مُستغلاً أخطاء الدفاع الكرواتي.
وتصدى حارس مرمى المنتخب الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش لفرصة هدف للأرجنتين في الدقيقة (44) من ألفاريز.
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 13, 2022
⚽️⚽️🔥🔥 ألفاريز يضاعف النتيجة للمنتخب الأرجنتيني من هجمة عكسية رائعة
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 13, 2022
⚽️🔥 مجهود فردي في غاية الروعة من الساحر ميسي يتوّجه ألفاريز بهدف ثالث في شباك كرواتيا
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 13, 2022