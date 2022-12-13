المسحل يعلق على أنباء انتقال رونالدو لنادي النصر

تحدث رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل عن إمكانية انتقال نجم المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو لنادي النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وقال المسحل وفقًا لـ”ماركا” الإسبانية: “سأكون صادقًا، بصفتنا اتحاد كرة قدم، لا يمكننا التدخل بين نادٍ سعودي ولاعب، لكن نود وجود هذا اللاعب في دورينا، نريد أن ينتشر قميصه لأحد أنديتنا في كل مكان في العالم، سنكون سعداء للغاية”.
وأضاف “أعتقد أن هناك احتمالا لوجوده، لأننا نجذب النجوم دائمًا، لكنني لا أعرف ربما أنتم الصحافة تعلمون أكثر منا”.
وعن حقيقة العرض الخرافي من نادي النصر لضم رونالدو أوضح “على كل نادٍ أن يفي بالتزاماته المادية تجاه الدوري السعودي، لا أعتقد النصر إذا حصل على رونالدو سيضع رقمًا مثل هذا دون تغطية التزاماته المادية، لأنه قد يقع في أزمة كبرى”. وفق “أخبار 24”.
وكانت الصحيفة الإسبانية ذاتها قد أشارت في وقت سابق إلى موافقة رونالدو على التوقيع لنادي النصر لمدة موسمين ونصف الموسم مقابل 400 مليون يورو.