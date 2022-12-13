أول تعليق من ميسي بعد التأهل إلى نهائي المونديال

أعرب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن سعادته الشديد بالتأهل إلى نهائي مونديال قطر 2022 بعد الفوز علي المنتخب الكرواتي اليوم.
وتأهل المنتخب الأرجنتيني لنهائي النسخة الجارية من بطولة كأس العالم قطر 2022 بعد الفوز بثلاثية نظيفة أمام نظيره الكرواتي خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور نصف النهائي.
وقال ميسي في تصريحات له بعد مباراة اليوم : نحن نستمتع كثيرا بأجواء المونديال وكانت بدايتنا عصيبة ولكننا الآن نشعر بسعادة بالغة”. وفق “أخبار 24”.
وتابع الأسطورة الأرجنتينية حديثه قائلاً :”سنذهب للنهائي بهدف الفوز بالكأس وإعادتها للبلاد بعد 36 عاما من الغياب”.
يذكر أن المنتخب الأرجنتيني ينتظر الفائز من مواجهة المنتخب المغربي ونظيره الفرنسي مساء غد.