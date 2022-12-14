طقس اليوم.. أمطار رعدية بالرياض وزخات من البرد على مكة والمدينة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأربعاء) على مختلف مناطق المملكة.
وأوضح التقرير، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.
وتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (31 درجة بمكة المكرمة، و28 درجة بالمدينة المنورة، و25 درجة بالرياض، و26 درجة بالدمام، و31 درجة في جدة، و19 درجة في أبها).