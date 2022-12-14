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جديد المحليات > “تقويم التعليم” تُحدد خطوات حذف الاختبار إلكترونياً عبر “قياس”
14/12/2022   7:12 ص

“تقويم التعليم” تُحدد خطوات حذف الاختبار إلكترونياً عبر “قياس”

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حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب، خطوات حذف الاختبارات المسجلة في ملف المُستفيد على الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للقياس “قياس”.

وبيّنت الهيئة، أن الموقع يوفر خدمة إلكترونية فورية لحذف وإلغاء الاختبار حتى قبل موعد الاختبار بـ 72 ساعة، وذلك بعد قيام المستفيد بسداد رسوم الاختبار والتي يمكن الاستفادة منها عبر مجموعة من الخطوات البسيطة.

وأشارت إلى أن خطوات تنفيذ الخدمة تتضمن تسجيل الدخول في موقع قياس، واختيار (الاختبارات المُسجلة) من خلال الصفحة الرئيسية، وتحديد الاختبار المراد حذفه، ثم الضغط على أيقونة (حذف)، واختيار الموافقة على إلغاء الاختبار، والضغط على (إلغاء الموعد الخاص بي).

تقويم التعليم

وفق “أخبار 24”.

“تقويم التعليم” تُحدد خطوات حذف الاختبار إلكترونياً عبر “قياس”

جديد المحليات
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