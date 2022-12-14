“الأرصاد” تصدر تنبيهات بأمطار ورياح نشطة على 6 مناطق بينها الرياض

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهات جديدة بتأثر أجواء عدة مناطق اليوم (الأربعاء) بسحب رعدية وهطول أمطار ورياح نشطة.
وحذر المركز من سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح سطحية نشطة وتدنٍ مدى الرؤية من الساعة الـ 7 صباحاً حتى الـ 3 عصراً على الزلفي والغاط والمجمعة وثادق وشقراء ومرات بمنطقة الرياض،
ونوه إلى أن التنبيهات تتضمن تأثر المهد ووادي الفرع والحناكية بمنطقة المدينة المنورة بسحب رعدية ممطرة ورياح نشطة من الساعة الواحدة ظهراً حتى التاسعة مساءً، وكذلك الخرمة والموية وتربة ورنية بمنطقة مكة المكرمة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى استمرار السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقة حائل حتى الساعة الواحدة ظهراً، على أن تستمر نفس الحالة الجوية حتى الساعة الواحدة ظهراً في العويقلة ورفحاء بالحدود الشمالية، مع توقعات هطول أمطار رعدية على القيصومة وحفر الباطن في الشرقية حتى الثانية ظهراً.