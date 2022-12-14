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رياضة > كيف ساهم المنتخب السعودي في وصول الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم 2022؟
14/12/2022   7:12 ص

كيف ساهم المنتخب السعودي في وصول الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم 2022؟

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“خسارتنا أمام السعودية في بداية المونديال صدمة لنا لاسيما أننا كنا قبلها قد كسبنا 26 مباراة متتالية ولكنها ساهمت في تصحيح مسارنا خسرناها بسبب تفاصيل صغيرة ولكننا استفدنا من تلك الخسارة وهانحن الآن في النهائي”.. هذا كان تعليق قائد الأرجنتين ليونيل ميسي بعد الفوز أمام كرواتيا في دور نصف نهائي مونديال قطر 2022.

وتأهل المنتخب الأرجنتيني لنهائي النسخة الجارية من بطولة كأس العالم قطر 2022 بعد الفوز بثلاثية أمام نظيره الكرواتي خلال المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء ضمن منافسات دور نصف النهائي.

وهو التأهل الذي جاء بعد بداية مفاجئة للمنتخب الأرجنتيني بعد الهزيمة أمام المنتخب الوطني السعودي بثنائية مقابل هدفين، وهي الهزيمة التي بحسب تصريحات ميسي ساهمت في تصحيحهم للمسار نحو لقب المونديال.

الحسابات الرسمية لفيفا نفسها أبرزت الهزيمة الوحيدة للمنتخب الأرجنتيني في النسخة الحالية من كأس العالم قطر عقب التأهل للنهائي، والتي كانت أمام الأخضر.

راقصو التانجو لم يُهزموا في أي مباراة بعد الهزيمة أمام الأخضر: ففاز بثنائية أمام المكسيك في الجولة الثانية ومثلها أمام بولندا في الجولة الثالثة ليصعد متصدرًا لمجموعته ليواجه نظيره الأسترالي في دور الـ 16 ليعبره بثنائية مقابل هدف.

الأرجنتين

ولكن واجه المنتخب الأرجنتيني صعوبة في مباراة دور ربع النهائي أمام نظيرهم الهولندي بعدما امتد اللقاء إلى شوطين إضافيين كانت نتيجتهما ثنائية لكل فريق ليحسم راقصو التانجو اللقاء لصالحهم بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 قبل الفوز بثلاثية نظيفة أمام نظيره الكرواتي في دور نصف النهائي. وفق “أخبار 24”.

وتُعد هذه هي المرة السادسة التي يتأهل فيها المنتخب الأرجنتيني لنهائي كأس العالم في تاريخ مشاركاته بالمونديال والمرة الثانية في آخر 3 مشاركات.

كيف ساهم المنتخب السعودي في وصول الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم 2022؟

رياضة
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