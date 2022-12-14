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رياضة > لأول مرة منذ 72 عاما.. أوروبا قد تغيب عن نهائي كأس العالم
14/12/2022   7:12 ص

لأول مرة منذ 72 عاما.. أوروبا قد تغيب عن نهائي كأس العالم

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بعد فوز المنتخب الأرجنتيني على نظيره الكرواتي، باتت المنتخبات الأوروبية مهددة لأول مرة منذ العام 1950 بالغياب عن نهائي مونديال 2022، في نسخته الـ22 المقامة حاليا في قطر.

ووجدت منتخبات دول أوروبا نفسها لأول مرة منذ عقود غير ضامنة لمقعد واحد في نهائي المونديال خصوصا بعد أن وضع منتخب المغرب قدما في نصف النهائي، وبات على بعد خطوة من تسجيل الإنجاز الأهم لمنتخبات من خارج القارتين الأوروبية والأمريكية اللاتينية.

المغرب

ووصل منتخب أسود الأطلس للمربع الذهبي، بعدما أطاح برفاق كريستيانو رونالدو المنتخب البرتغالي، في ربع نهائي المونديال، ليصبح المنتخب المغربي أول منتخب عربي وإفريقي في التاريخ يصل لدور نصف نهائي كأس العالم. وفق “أخبار 24”.

ويقابل المنتخب المغربي نظيره المنتخب الفرنسي في النصف النهائي الثاني بعد أن أقصت الأرجنتين منتخب كرواتيا، بثلاثية دون رد.

منتخب الأرجنتين

وبات لزاما على منتخب الديوك الفرنسية أن يحفظ الامتياز الأوروبي بالتواجد الدائم بمقعد واحد على الأقل في النهائي العالمي، الذي جمعت نسخه الـ21 السابقة منتخبات أوروبا ببعضها أو بمنتخب لاتيني باستثناء النسختين الأولى في 1930، والأخرى في أول نسخة بعد الحرب العالمية الثانية، والتي جمعت منتخبين من قارة أمريكا اللاتينية وغابت فيهما أوروبا عن مشهد الختام.

لأول مرة منذ 72 عاما.. أوروبا قد تغيب عن نهائي كأس العالم

رياضة
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