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رياضة > بعد التأهل إلى نهائي المونديال.. الأرجنتين تعادل رقم البرازيل وإيطاليا
14/12/2022   7:11 ص

بعد التأهل إلى نهائي المونديال.. الأرجنتين تعادل رقم البرازيل وإيطاليا

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حقق المنتخب الأرجنتيني رقمًا جديدًا مميزًا في تاريخ مشاركاته في كأس العالم بعدما تأهل إلى نهائي مونديال قطر 2022.

وتأهل المنتخب الأرجنتيني لنهائي النسخة الجارية من بطولة كأس العالم قطر 2022 بعد الفوز بثلاثية نظيفة أمام نظيره الكرواتي في مباراة نصف النهائي، وفي انتظار الطرف الثاني، الذي سيتحدد غدًا بين المغرب وفرنسا.

ووفقا لشبكة “أوبتا” للإحصائيات فقد تأهلت الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم للمرة السادسة.

وأضافت الشبكة أن الأرجنتين بذلك تعادلت مع منتخبي البرازيل وإيطاليا، بينما يفصلها نهائيين آخرين لمعادلة رقم ألمانيا (8 نهائيات).  وفق “أخبار 24”.

يشار إلى أن راقصي التانجو نجحوا في بلوغ النهائي مرتين في آخر ثلاث نسخ من المونديال (2014 و2022).

بعد التأهل إلى نهائي المونديال.. الأرجنتين تعادل رقم البرازيل وإيطاليا

رياضة
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