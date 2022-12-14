ميسي ينافس مبابي على صدارة هدافي مونديال قطر 2022

دخل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سباق هدافي مونديال قطر 2022 بعدما سجل هدفا في مباراة اليوم أمام كرواتيا ليصل إلى 5 أهداف في البطولة حتى الآن.
وتأهل المنتخب الأرجنتيني لنهائي النسخة الجارية من بطولة كأس العالم قطر 2022 بعد الفوز بثلاثية نظيفة أمام نظيره الكرواتي في مباراة نصف النهائي، وفي انتظار الطرف الثاني، الذي سيتحدد غدًا بين المغرب وفرنسا.
وينافس ميسي النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي صاحب الخمسة أهداف في البطولة أيضًا لكن مع مباراة أقل، ولديه مواجهة مهمة أمام المنتخب المغربي في إطار نصف نهائي المونديال. وفق “أخبار 24”.
ويتواجد في سباق هدافي المونديال كل من الفرنسي المخضرم أولييفه جيرو والأرجنتيني الشاب جوليان ألفاريز، برصيد 4 أهداف لكل منهما.