“أمن الطرق” يدعو مستخدمي عدد من الطرق بمنطقة الرياض للحذر

أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم (الأربعاء)، تنبيها لمستخدمي الطرق بمنطقة الرياض في كلٍّ من الزلفي والغاط والمجمعة، وثادق وشقراء ومرات.
وقال “أمن الطرق”، إن المنطقة قد تشهدُ أمطاراً رعدية يُصاحبها نشاط في الرياح السطحية، مما يحد من مدى الرؤية الأفقية، لذا يجب أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة.
وكان المركز الوطني للأرصاد، قد أصدر تنبيهات بتأثر أجواء عدة مناطق اليوم، بسحب رعدية وهطول أمطار ورياح نشطة.
وأبان أن محافظات الزلفي والغاط والمجمعة وثادق وشقراء ومرات قد تشهد سحباً رعدية ممطرة مصحوبة برياح سطحية نشطة وتدني مدى الرؤية من الساعة الـ 7 صباحاً وحتى الـ 3 عصراً على. وفق “أخبار 24”.