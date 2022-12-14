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جديد المحليات > مصر تسلم المملكة عملات أثرية من عهد الملك عبدالعزيز
14/12/2022   2:58 م

مصر تسلم المملكة عملات أثرية من عهد الملك عبدالعزيز

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استلمت سفارة المملكة في القاهرة، مساء أول أمس (الإثنين)، عددا من القطع الأثرية من بينها عملات يعود تاريخها إلى عهد الملك عبدالعزيز.

وبلغ عدد القطع التي تسلمتها المملكة 133 قطعة، وهي عبارة عن ريالات من فئات متنوعة، ويرجع تاريخها إلى فترات زمنية مختلفة من عهد الملك عبد العزيز.

يذكر أن هذه القطع ضبطتها الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية قبل نهاية العام الماضي، وجرت مراسم تسليمها في المتحف المصري بميدان التحرير، بحضور قنصل عام المملكة في مصر، الدكتور سلطان السبيعي، ووزير السياحة والآثار المصري، أحمد عيسى، وعدد من المسؤولين الآخرين. وفق “أخبار 24”.

مصر تسلم المملكة عملات أثرية من عهد الملك عبدالعزيز

جديد المحليات
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