افتتاح أول مصنع في المملكة يستخدم مادة” 2EH” في صناعة المليّنات البلاستيكية

أعلنت وحدة أعمال الكيماويات ووحدة المحتوى المحلي في سابك، ممثلة في مبادرة “نساند™”، مصنع الكيماويات الصناعية السعودية بمدينة جدة.
وذكرت أن هذا المصنع يعد أول مصنع في المملكة يستخدم مادة ثنائي إكسيل الهكسانول “2EH” المصنّعة في “سابك” في إنتاج مادة ديوكتيل تيرفثالات “DOTP” التي تعد مكوناً أساسياً في صناعة المليّنات البلاستيكية المستخدمة بشكل واسع في المجالات الاستهلاكية والمنتجات الطبية والأرضيات ومنتجات رعاية الأطفال والألعاب.
يذكر أن هذا المصنع سيساهم في تعزيز موقع المملكة كمصدّر للملينات الكيماوية الآمنة، التي تدخل بشكل كبير في العمليات التحويلية والتطبيقات البلاستيكية. وفق “أخبار 24”.