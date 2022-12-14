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جديد المحليات > اليوم.. بدء اكتتاب الأفراد في 12.51 مليون سهم بشركة “لوبريف”
14/12/2022   3:02 م

اليوم.. بدء اكتتاب الأفراد في 12.51 مليون سهم بشركة “لوبريف”

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يبدأ اليوم (الأربعاء)، اكتتاب الأفراد في أسهم شركة “أرامكو السعودية لزيوت الأساس – لوبريف”، المحددة بـ12.51 مليون سهم عادي تمثل 25% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للأفراد.

وكانت “لوبريف” قد حددت النطاق السعري لأسهم الطرح بين 91 ريالا و99 ريالا للسهم الواحد، وهي تهدف بذلك لجمع 4.95 مليار ريال في الحد الأقصى.

ووافقت هيئة السوق المالية قد في 24 نوفمبر الماضي، على طلب الشركة طرح 29.66% من أسهمها للاكتتاب العام وبما يعادل 50.04 مليون سهم.

وفي وقت سابق، أشارت شركة الأهلي المالية بصفتها مدير الاكتتاب والمستشار المالي، إلى أن الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة 50 ألف سهم، فيما يبلغ الحد الأقصى 8.4 مليون سهم.

وأبانت أن فترة الطرح للأفراد تستمر لمدة 5 أيام تبدأ من الأربعاء 14 ديسمبر 2022م إلى الساعة الخامسة مساءً يوم الأحد 18 ديسمبر 2022م. وفق “أخبار 24”.

اليوم.. بدء اكتتاب الأفراد في 12.51 مليون سهم بشركة “لوبريف”

جديد المحليات
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