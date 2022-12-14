بالفيديو : الفريق البسامي يقف على سير أداء دوريات الأمن بمحافظة صبيا

تفقد مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، مقر قيادة دوريات الأمن في محافظة صبيا، ووقف على سير العمل، بهدف تحقيق المستهدفات التطويرية والتقنية.
ووقف مدير الأمن العام على أبرز النتائج التي حققتها قيادة الدوريات بالمحافظة، واطلع على تقارير الأداء الميداني.
وحث الفريق البسامي قيادة دوريات الأمن في محافظة صبيا على مواصلة العطاء والارتقاء بمستوى الأداء والتميز في تقديم الخدمات الأمنية بكفاءة وفاعلية.
فيديو | مدير الأمن العام يتفقد دوريات الأمن بمحافظة صبيا في منطقة جازان pic.twitter.com/TLmGCVuy9g
— الأمن العام (@security_gov) December 14, 2022
وفق “أخبار 24”.