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جديد المحليات > بالفيديو : الفريق البسامي يقف على سير أداء دوريات الأمن بمحافظة صبيا
14/12/2022   3:05 م

بالفيديو : الفريق البسامي يقف على سير أداء دوريات الأمن بمحافظة صبيا

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تفقد مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، مقر قيادة دوريات الأمن في محافظة صبيا، ووقف على سير العمل، بهدف تحقيق المستهدفات التطويرية والتقنية.

ووقف مدير الأمن العام على أبرز النتائج التي حققتها قيادة الدوريات بالمحافظة، واطلع على تقارير الأداء الميداني.

وحث الفريق البسامي قيادة دوريات الأمن في محافظة صبيا على مواصلة العطاء والارتقاء بمستوى الأداء والتميز في تقديم الخدمات الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو : الفريق البسامي يقف على سير أداء دوريات الأمن بمحافظة صبيا

جديد المحليات
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