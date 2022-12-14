المملكة تستحوذ على نصف المراكز الـ 10 الأولى لأفضل الجامعات العربية

أظهر تقرير مجلة “Times Higher Education” الأمريكية عن أفضل الجامعات العربية لعام 2023، أن المملكة استحوذت على نصف المراكز الـ 10 الأولى في القائمة.
وبحسب التقرير، تصدرت جامعة الملك عبدالعزيز صدارة الجامعات العربية، فيما حصلت إجمالا على 63 نقطة ما جعلها أيضا في المرتبة 101 عالمياً، وتلتها جامعة الملك فهد للبترول والثروة المعدنية، التي حلت ثانية متقدمة 4 مراكز على ترتيبها العام السابق، وذلك بإجمالي 54.3 نقطة، وفي تصنيف بين 201 – 250 ضمن أفضل جامعات العالم.
واحتلت جامعة قطر، المركز الثالث عربياً، فيما كانت جامعة الملك سعود، صاحبة المرتبة الرابعة عربياً وبتصنيف يقع بين 251 – 300 بين أفضل جامعات العالم، فيما جاءت جامعة الشارقة بالمرتبة الخامسة، وجامعة الإمارات بالمركز السادس.
وحازت جامعة أبوظبي المركز السابع عربياً جنباً إلى جنب مع جامعة الفيصل بإجمالي 48.7 نقطة، وعالمياً تقع الجامعتان في الترتيب بين 300 إلى 350، ضمن أفضل الجامعات.
أما المركز التاسع فاحتلته الجامعة الأمريكية في بيروت، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة حائل في السعودية، فيما جاءت جامعة خليفة في الإمارات في المركز العاشر. وفق “أخبار 24”.