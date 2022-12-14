أمير جازان ونائبه يطمئنان على صحة الشيخين "العامري" و"الذروي"

حرص أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، على زيارة رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة سابقاً الشيخ علي بن شيبان العامري، والشيخ إبراهيم بن حسن الذروي شيخ شمل الحسيني والنجوع اللذين يرقدان بالمستشفى حالياً إثر تعرضهما لوعكة صحية.
واطمأن أمير المنطقة ونائبه خلال زيارتهما بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان على صحة الشيخين، سائلين الله عز وجل أن يمن عليهما بالشفاء العاجل.
من جهتهما، أعرب الشيخان العامري والذروي عن شكرهما وامتنانهما للأمير محمد بن ناصر ونائبه على زيارتهما لهما.
وفق “أخبار 24”.