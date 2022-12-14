مستجدات “كورونا”.. ارتفاع الحالات الحرجة والوفيات وانخفاض أعداد المتعافين

أظهرت إحصاءات وزارة الصحة، اليوم (الأربعاء)، ارتفاع الحالات الحرجة والوفيات، وانخفاض أعداد المتعافين خلال الـ24 ساعة الماضية.
وبينت الوزارة أن عدد الإصابات جاء مماثلا لما سجلته يوم أمس، إذ سجلت 53 حالة إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 826365 إصابة بالفيروس.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضاََ، إذ سجلت 66 حالة، بانخفاض قدره 10 حالات عن المسجلة يوم أمس، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 813841 حالة.
وأشارت الإحصاءات إلى ارتفاع الحالات الحرجة، بتسجيل 9 حالات جديدة، ليصل إجمالي الحالات الحرجة إلى 46 حالة.
ونوهت بارتفاع الوفيات بتسجيل 3 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9490 حالة وفاة.
وفق “أخبار 24”.