الإطاحة بمقيم لإيوائه 9 مخالفين لنظام أمن الحدود في عسير

ألقت قوة المهمات والواجبات الخاصة بتهامة بمركز أحد ثربان في منطقة عسير، اليوم (الأربعاء)، القبض على مقيم يمني، لإيوائه 9 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية نفسها.
وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، إنه جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن آواهم إلى النيابة العامة.
وأكد المتحدث أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 عاما، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.
وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. وفق “أخبار 24”.