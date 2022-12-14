تعاون بين "هيئة النقل" و"المراعي" لتوفير فرص عمل بحوافز للكوادر الوطنية

وقعت الهيئة العامة للنقل مذكرة تفاهم مع شركة المراعي؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك لتمكين الكوادر الوطنية، ودعم مبادرات التوطين في مهنتي النقل الثقيل والحافلات.
وذكرت الهيئة أن آلية الدعم المقدم للمستفيدين من هذا التعاون ستكون في شكل دعم تكاليف تدريب القيادة والفحص الطبي، ودعم إصدار رخص القيادة، كما سيتم تقديم دعم الأجور من صندوق تنمية الموارد البشرية.
وأكدت أنه سيتم تقديم العديد من الحوافز التشريعية والتنظيمية التي تسهم في تحفيز عمل المواطنين في المهن المستهدفة، وذلك لأهمية هذه المهن ودورها الحيوي في قطاع النقل والخدمات اللوجستية؛ بما يضمن تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز دورها في رفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة.
وفق “أخبار 24”.