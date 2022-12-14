ميسي: الهزيمة من السعودية كانت ضربة قاسية

شدد قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، على أن الخسارة من الأخضر السعودي كانت ضربة قاسية، لكن فريقه استعاد التوازن ونجح في التاهل لنهائي كأس العالم
وقال ميسي بعد الفوز على كرواتيا في نصف النهائي: “مررنا بمواقف صعبة، مواقف أخرى جيدة للغاية. اليوم نشهد شيئا رائعا. أنا أستمتع بكل هؤلاء الأشخاص وكل الأرجنتينيين الموجودين في بلدنا. أتخيل أنه يجب أن يكون كل شيء أصبح مجنونا”.
وكشف “أود أن أقول إن المباراة الأولى (الهزيمة أمام السعودية) كانت ضربة قاسية. للبدء بهذه الطريقة في كأس العالم، لم نعتقد أننا سنخسر أمام السعودية”.
وفاز المنتخب السعودي على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف في الجولة الاولى من دور المجموعات بكأس العالم.
وفق “أخبار 24”.