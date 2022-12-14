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جديد المحليات > “الأرصاد”: المملكة ليست بمنأى عن الظواهر الجوية المتطرفة.. وما حدث بجدة يرقى لذلك
14/12/2022   3:32 م

“الأرصاد”: المملكة ليست بمنأى عن الظواهر الجوية المتطرفة.. وما حدث بجدة يرقى لذلك

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أوضح المركز الوطني للأرصاد، أن المملكة ليست بمنأى عن الظواهر الجوية المتطرفة التي أصبحت تشكل هاجساً لدول العالم.

وقال الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور أيمن غلام إن ما تعرضت له مدينة جدة في 24 نوفمبر الماضي؛ ظاهرة جوية ترقى لمستوى “الحالة المتطرفة” قياساً بكمية الأمطار والعامل الزمني لها.

وأبان أن المركز سيسخر كافة قدراته الفنية والتقنية والبشرية لتسهيل مهمة الجهات العاملة ميدانيا مع الظواهر الجويّة من خلال تقديم أدق المعلومات التي تحقق لهذه الجهات قدراتها في تنفيذ أعمالها الميدانية والاحترازية.

وأضاف أن المركز يعمل مع جميع القطاعات المعنية لرفع الجاهزية من خلال تطوير وتحديث الآليات المتبعة في مثل هذه الظواهر لتمكين المركز من تحقيق أهدافه ورفع قدرة الجهات على إنجاز خططها وأعمالها. وفق “أخبار 24”.

“الأرصاد”: المملكة ليست بمنأى عن الظواهر الجوية المتطرفة.. وما حدث بجدة يرقى لذلك

جديد المحليات
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