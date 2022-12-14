سمو محافظ الخرج يلتقي اللجنة الشبابية بالمحافظة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج رئيس اللجنة الشبابية بالمحافظة في مكتبه بديوان المحافظة اليوم الأربعاء الموافق ١٤٤٤/٠٥/٢٠هـ أعضاء اللجنة الشبابية بحضور نائب رئيس اللجنة الدكتور خالدالعتيبي ومقرر اللجنة الأستاذ بدر السليمان.
وأكد سموه أن الشباب ركيزة أساسية في عملية التأسيس والبناء وشركاء في عملية التنمية التي تشهدها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.
ونوه سموه باهتمام صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض رئيس لجنة شباب المنطقة، وسمو نائب أمير المنطقة نائب رئيس لجنة شباب المنطقة، ومتابعتهم الدائمة لاستثمار طاقات الشباب وإبداعاتهم ودعمهم طموحاتهم للتنمية الشاملة في سبيل خدمة الوطن والمواطن.
وأطلع سموه على أعمال اللجنة الشبابية بالمحافظة واحتياجاتها وحثهم على إعداد البرامج والخطط الاستراتيجيه والتنفيذية التي تساعد الشباب في ترسيخ القيم المجتمعية.