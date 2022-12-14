ميناء الملك فهد يستقبل مركبات رالي داكار السعودية 2023

استقبل ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع سفينة “جولي فانديو” الإيطالية القادمة من ميناء مرسيليا الفرنسي والمحملة بمركبات رالي داكار السعودية 2023.
وذكرت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” أن الحمولة التي استقبلها الميناء ضمت 712 سيارة، و5 طائرات هليكوبتر، و22 حاوية، و61 دراجة نارية.
وأضافت أنها استعدت لهذا الحدث الرياضي العالمي بأعلى كفاءة، مؤكدة أن لديها قدرة تشغيلية عالية لاستقبال مختلف أحجام السفن والحمولات.
دعمًا لتمكين الأنشطة الرياضية في المملكة؛ #ميناء_الملك_فهد_الصناعي_بينبع يستقبل سفينة “جولي فانديو” الإيطالية القادمة من ميناء مرسيليا الفرنسي والمحملة بمركبات رالي #داكار_السعودية2023 pic.twitter.com/TPvV4KKWnQ
— مـوانـئ | MAWANI (@MawaniKSA) December 14, 2022
وفق “أخبار 24”.