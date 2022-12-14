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رياضة > ميناء الملك فهد يستقبل مركبات رالي داكار السعودية 2023
14/12/2022   7:15 م

ميناء الملك فهد يستقبل مركبات رالي داكار السعودية 2023

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استقبل ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع سفينة “جولي فانديو” الإيطالية القادمة من ميناء مرسيليا الفرنسي والمحملة بمركبات رالي داكار السعودية 2023.

وذكرت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” أن الحمولة التي استقبلها الميناء ضمت 712 سيارة، و5 طائرات هليكوبتر، و22 حاوية، و61 دراجة نارية.

وأضافت أنها استعدت لهذا الحدث الرياضي العالمي بأعلى كفاءة، مؤكدة أن لديها قدرة تشغيلية عالية لاستقبال مختلف أحجام السفن والحمولات.

وفق “أخبار 24”.

ميناء الملك فهد يستقبل مركبات رالي داكار السعودية 2023

رياضة
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