“قافلة التمويل” تنطلق لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمناطق المختلفة

أعلن اتحاد الغرف السعودية بالتعاون مع الغرف التجارية إطلاق مبادرة بعنوان ” قافلة التمويل” والتي تهدف إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تسهيل وصولها إلى خدمات التمويل التي تقدمها الجهات التمويلية الحكومية.
وأوضح اتحاد الغرف، أن الجهات التمويلية ستقدم تعريفاً بما لديها من برامج تمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وكيفية الاستفادة منها، وذلك من خلال لقاءات بالغرف التجارية بمختلف مناطق المملكة.
وأبان أن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من دوره في دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز فرص تمويله وتمكينه من الاستفادة من حزم الدعم المالي التي تقدمها الجهات والصناديق الحكومية والبنوك التجارية، في ظل أهمية القطاع حيث يمثل أكثر من 99.7% من المنشآت التجارية كما تستهدف رؤية 2030 رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35%.
ووصلت “قافلة التمويل” إلى حائل أولى محطاتها، حيث عقدت الغرفة التجارية بحائل ورشة عمل بحضور قيادات الغرفة وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وجرى تقديم تعريف شامل بخدمات التمويل المقدمة من الجهات المشاركة.
ويشارك في القافلة بنك التنمية الاجتماعية وصندوق التنمية الزراعية وصندوق التنمية الصناعية السعودي.
وفق “أخبار 24”.