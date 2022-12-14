"الصحة" تطلق حملة لتقليل زمن إنقاذ حالات الجلطات القلبية لـ54 دقيقة

أطلقت وزارة الصحة الحملة الإعلامية لمبادرة الرعاية العاجلة لحالات الجلطة القلبية تحت عنوان “اللحظة تنقذ”.
وتهدف الحملة لتقديم خدمات بمعايير وجودة عالية ضمن مخرجات الأهداف الاستراتيجية للوزارة لإسعاف مرضى الجلطات القلبية في أقصر مدة ممكنة.
وتجسد المبادرة التكامل بين الوزارة وهيئة الهلال الأحمر السعودي؛ للحفاظ على الأرواح بتقليل وقت إنقاذ حالات الجلطات القلبية من 8 ساعات إلى متوسط قدره 54 دقيقة.
وتتضمن الإجراءات الوصول للمريض، وإجراء تخطيط للقلب، ودخول المستشفى دون المرور بالطوارئ، والبدء في عملية القسطرة القلبية.
يذكر أنَّ عدد الحالات التي أنقذت حتى اليوم بلغت 453 حالة، فيما بلغ متوسط الأعمار لتلك الحالات 57 عاماً.
وفق “أخبار 24”.