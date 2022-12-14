نائب وزير "البلدية والإسكان" يفتتح أعمال مؤتمر تقنية البناء 2022

افتتح نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبد الله البدير، اليوم (الأربعاء) مؤتمر تقنية البناء 2022، الذي تنظمه الهيئة السعودية للمقاولين.
وأوضح البدير خلال كلمته في المؤتمر أن الوزارة دعمت مبادرة البناء الحديث وتقنياته بهدف نقل الجهد من موقع الإنشاءات إلى المصنع، إلى جانب تمويلها 22 مصنعًا بطاقة إنتاجية تتجاوز 27 ألف وحدة سنويًا للدخول في قطاع التشييد والبناء.
وكشف عن وجود 44 مصنعًا بأساليب البناء الحديث موزعة في مختلف مناطق المملكة بطاقة إنتاجية تتجاوز 25 ألف وحدة سنويًا.
وأضاف أن المبادرة تستهدف في استراتيجيتها الجديدة إنشاء من 80 إلى 90 مصنعًا خلال الخمس سنوات المقبلة في تقنيات البناء، والتي ستوفر أكثر من 114 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في كل سلسلة الإمداد من التصميم إلى التركيب مرورًا بالتصنيع، لتصبح المملكة رائدة في مجال البناء الحديث عالميًا.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين المهندس زكريا العبد القادر، أن المؤتمر سيخرج بعدد من التوصيات التي تصبّ في اتجاه رفع مستوى قطاع المقاولات في المملكة، من أجل استخدام أفضل التقنيات الحديثة في مجال البناء والتشييد، مما يسهم في تخفيض التكلفة الإنشائية والحد من التلوث البيئي والحفاظ على الموارد الطبيعية وتنمية مصادرها المتجددة.
وفق “أخبار 24”.