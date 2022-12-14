“الثقافة” تستعرض دراسة المسرح والفنون الأدائية ضِمن برنامج الابتعاث

استعرضت وزارة الثقافة وهيئة المسرح والفنون الأدائية فرص انضمام الطلبة لأبرز الجامعات العالمية ضِمن برنامج الابتعاث الثقافي في التخصصات المتعلقة بالمسرح والفنون الأدائية.
وتناول اللقاء الافتراضي بينهما إستراتيجية الوزارة لإثراء المحتوى الثقافي من خلال ابتعاث المواهب السعودية في مجالات الثقافة المختلفة ليعودوا بحصيلة معرفية تمكنهم من صناعة مستقبل أفضل للمشهد الثقافي السعودي.
كما ناقش اللقاء الفرص التي يمنحها البرنامج للمبتعثين سواءً الحاصلين على قبول مسبق أو الدارسين على حسابهم الخاص، في جميع التخصصات الثقافية والفنية المندرجة ضِمن قطاعات الوزارة المختلفة.
وتطرق كذلك إلى الجامعات العالمية التي استهدفها برنامج الابتعاث، ومن بينها 9 متخصصة في قطاع المسرح والفنون الأدائية؛ استقبلت 22 مبتعثاً في 8 مسارات دقيقة، فيما بلغ عدد المبتعثين 716 في باقي التخصصات.
وفق “أخبار 24”.