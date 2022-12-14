 بتوجيهات القيادة.. نقل مواطن من المغرب للمملكة بعد تعرضه لوعكة صحية

نقلت طائرة الإخلاء الطبي اليوم الأربعاء، بالتنسيق مع سفارة المملكة في العاصمة المغربية الرباط مواطناً إلى أرض الوطن بعد تعرضه لوعكة صحية.
وجاء القرار إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة وحرصها الدائم على مواطني المملكة في الداخل والخارج، بعد أن استدعت حالة المواطن الصحية نقله للمملكة لاستكمال علاجه.
يذكر أن خدمة الإخلاء الطبي تندرج تحت مظلة الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الدفاع، وتتعدد مهامها لتشمل القطاعات المدنية وتدريبات وأنشطة الجيش، كما يشارك الاخلاء الطبي في خدمة حجاج بيت الله الحرام.
وفق “أخبار 24”.