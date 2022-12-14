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جديد المحليات > مجلس أمناء الأكاديمية المالية يتخذ والتوصيات اللازمة لموضوعات جدول أعماله
15/12/2022   12:31 ص

مجلس أمناء الأكاديمية المالية يتخذ والتوصيات اللازمة لموضوعات جدول أعماله

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اتخذ مجلس أمناء الأكاديمية المالية، القرارات والتوصيات اللازمة للموضوعات المجدولة في قائمة أعماله، وذلك خلال اجتماعه الـ12 اليوم (الأربعاء) برئاسة رئيس مجلس هيئة السوق المالية رئيس مجلس أمناء الأكاديمية محمد القويز.

وتهدف الأكاديمية المالية إلى الارتقاء بمستوى الأداء في وظائف الخدمات المالية في المملكة من خلال تطوير قدرات ومهارات العاملين في القطاع المالي وتقديم الحلول التدريبية.

كما تهدف إلى رفع المعايير المهنية للتدريب والتأهيل وفق أفضل الممارسات في هذا القطاع، وتطوير وتقديم الاختبارات المهنية المتخصصة، ومنح الشهادات المهنية وإعداد الدراسات والبحوث وعقد الندوات والمؤتمرات المتخصصة.

وتمثل الأكاديمية المالية ذراعاً رئيسيا لمؤسسات القطاع المالي في مجال تدريب وتطوير الكوادر البشرية في القطاع المالي إسهاماً في تحقيق مبادرات ومستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي.

مجلس أمناء الأكاديمية المالية يتخذ والتوصيات اللازمة لموضوعات جدول أعماله

وفق “أخبار 24”.

مجلس أمناء الأكاديمية المالية يتخذ والتوصيات اللازمة لموضوعات جدول أعماله

جديد المحليات
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