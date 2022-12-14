“البنك المركزي” يرفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء والشراء المعاكس بـ50 نقطة أساس

قرر البنك المركزي اليوم (الأربعاء) رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5%.
كما تضمن القرار رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4.50%.
وأوضح أن ذلك يأتي اتساقًا مع هدف البنك المركزي السعودي في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي.
من جانبه أعلن البنك المركزي الإماراتي عن رفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس إلى 4.4% اعتباراً من غد الخميس، مع زيادة الفيدرالي الأمريكي الفائدة بالقدر نفسه.
وأعلن مصرف قطر المركزي، رفع سعر فائدة الإيداع بمقدار 50 نقطة أساس، ليصبح 5%، ورفع سعر فائدة الإقراض بمقدار 50 نقطة أساس، ليصبح 5.50%. وفق “أخبار 24”.
وقرر المصرف رفع سعر إعادة الشراء بمقدار 50 نقطة أساس، ليصبح 5.25 %، وذلك اعتبارا من غدٍ الخميس.
وقرر مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 4.75% إلى 5.25%، والفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 4.50% إلى 5%، وعلى الودائع لأربعة أسابيع من 5.50% إلى 6%.