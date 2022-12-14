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جديد المحليات > “الطيران المدني” يعقد الاجتماع السابع للجنة تفعيل إستراتيجية قطاع الطيران
15/12/2022   12:31 ص

“الطيران المدني” يعقد الاجتماع السابع للجنة تفعيل إستراتيجية قطاع الطيران

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عقدت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم (الأربعاء)، الاجتماع السابع للجنة التوجيهية لتفعيل الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران، بحضور وزير النقل والخدمات اللوجيستية صالح الجاسر، وبرئاسة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج.

وتناول الاجتماع مناقشة أبرز مستجدات تفعيل الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران والتقدم الحاصل في المبادرات، وما تم إنجازه حيال توصيات الاجتماع السادس للجنة التوجيهية لتفعيل الإستراتيجية.

واستعرض أحدث الإنجازات والمشاريع الرائدة لقطاع الطيران لعام 2022، ومناقشة التحديات والدروس المستفادة من التحديات التي واجهها القطاع علاوة على خطة المبادرات ذات الأولوية لعام 2023.

"الطيران المدني" يعقد الاجتماع السابع للجنة تفعيل إستراتيجية قطاع الطيران

"الطيران المدني" يعقد الاجتماع السابع للجنة تفعيل إستراتيجية قطاع الطيران

"الطيران المدني" يعقد الاجتماع السابع للجنة تفعيل إستراتيجية قطاع الطيران

"الطيران المدني" يعقد الاجتماع السابع للجنة تفعيل إستراتيجية قطاع الطيران

وزير النقل

الاستراتيجية

وفق “أخبار 24”.

“الطيران المدني” يعقد الاجتماع السابع للجنة تفعيل إستراتيجية قطاع الطيران

جديد المحليات
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