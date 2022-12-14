رسميًا.. تأجيل مباراتي الاتحاد والشباب والوحدة والفتح

أعلنت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن قرارها بتأجيل مواجهتي (الاتحاد والشباب) و (الوحدة والفتح) ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي.
وجاء ذلك بناءً على خطاب ناديي الاتحاد والوحدة نظير مشاركة لاعبيهم مع منتخبات بلادهم في مسابقة كأس العالم FIFA قطر 2022.
ويتواجد مهاجم نادي الاتحاد، عبد الرزاق حمدالله وحارس نادي الوحدة منير المحمدي رفقة منتخب المغرب الذي سيواجه فرنسا ضمن نصف نهائي المونديال.
وتقرر إقامة مباراة الشباب والاتحاد بتاريخ 9 يناير 2023 ومباراة الوحدة والفتح بتاريخ 26 يناير 2023 بدلاً من الموعدين المعلنين سابقًا.
كما تقرر أيضًا تعديل مواعيد عدد من مباريات الجولات 12 و13 و14.
وجاءت المواعيد الجديدة كاملة كالتالي:
وفق “أخبار 24”.