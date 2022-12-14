“السوق المالية” تصدر النشرة الإحصائية للربع الثالث من 2022

أصدرت هيئة السوق المالية، اليوم (الأربعاء)، النشرة الإحصائية للربع الثالث لعام 2022.
وأظهرت بيانات النشرة ارتفاع عدد المحافظ المدارة إلى 20.6 ألف محفظة بنسبة نمو قياسية بلغت 680% في الربع الثالث 2022، مقارنة بـ 2644 محفظة بالربع الثالث من العام 2021، وبارتفاع قدره 459% مقارنة بـ 3689 محفظة بنهاية الربع الثاني من العام 2022.
وعزت الهيئة هذه الزيادة إلى الارتفاع في المحافظ الخاصة خلال الربع الثالث 2022؛ لإحدى مؤسسات السوق التي بدأت مزاولة نشاطها مؤخراً.
ووصلت قيم أصول المحافظ المدارة إلى 235.7 مليار ريال في الربع الثالث 2022، وبارتفاع نسبته 10% مقارنة مع 213.9 مليار ريال في الربع الثالث 2021، استحوذت الأسهم المحلية على 53% منها وبقيمة 125.4 مليار ريال في الربع الثالث 2022، وبارتفاع 10% مقارنة مع 114.3 مليار ريال في الربع الثالث 2021، بينما كان نصيب صناديق الاستثمار 23% وبقيمة بلغت 53.7 مليار ريال مقارنة مع 45.4 مليار ريال في الربع الثالث 2021 وبارتفاع 18%.
وبلغ عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم الرئيسة خلال تلك الفترة 217 شركة، بارتفاع نسبته 6%، مقارنة مع 205 شركات في الربع الثالث من عام 2021، فيما بلغ عدد الشركات المدرجة بالسوق الموازية “نمو” 38 شركة مدرجة، بزيادة قدرها 217% مقارنة مع 12 شركة في الربع الثالث 2021، وبزيادة 7 شركات أو ما نسبته 23% عن عدد الشركات المدرجة بالسوق في الربع الثاني 2022 والبالغة 31 شركة.
ووافقت هيئة السوق المالية على طرح نحو 3 شركات في السوق الرئيسة و5 شركات في السوق الموازية خلال الربع الثالث من العام الجاري، فيما لا يزال 9 طلبات للطرح والإدراج في السوق الرئيسة و61 في السوق الموازية، قيد الدراسة خلال الفترة نفسها.
وفيما يخص قيم الملكية في سوق الأسهم، ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين للاستثمار في سوق الأسهم بنسبة 19% إلى 280 مليار ريال في الربع الثالث 2022، مقارنة بـ 235.7 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2021.
وعن تصنيف المستثمرين؛ وفقاً للسلوك الاستثماري، فقد ارتفعت نسبة ملكية المستثمرين المؤسسيين في السوق الرئيسة إلى 96.27% في الربع الثالث من العام 2022 مقارنة مع 95.89% في الربع الثالث 2021.
وبشأن الصناديق الاستثمارية، فقد ارتفع عدد الصناديق بنسبة 22% مقارنة بالربع الثالث من العام 2021؛ لتصل إلى 890 صندوقاً استثمارياً، مسجلة بذلك رقماً قياسياً جديداً، هو الأعلى تاريخياً، حيث بلغ عدد الصناديق العامة 253 صندوقاً، وعدد الصناديق الخاصة 637 صندوقاً مقارنة مع 254 و473 صندوقاً على التوالي في الربع الثالث من العام 2021.
وارتفع عدد المشتركين في كل من الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة بنسبة 50% إلى 677.4 ألف مشترك في الربع الثالث 2022 مقارنة مع 453.1 ألف مشترك في الربع الثالث من العام 2021.
واستحوذ المشتركون في الصناديق العقارية المتداولة على ما نسبته 45% من إجمالي عدد المشتركين في الصناديق العامة، بينما استحوذ المشتركون في الصناديق العقارية على ما نسبته 61% من إجمالي عدد المشتركين في الصناديق الخاصة.
وفيما يخص حوكمة الشركات، تم عقد 53 جمعية عمومية في الربع الثالث 2022، حضرها 11.6 ألف مساهم، ناقشوا أكثر من 300 بند تم رفض 5 بنود فقط منها، وبلغ عدد رؤساء مجالس إدارات الشركات غير التنفيذيين 232 رئيساً، وبلغ نوابهم 197 نائباً غير تنفيذي و28 نائباً تنفيذياً، فيما بلغ عدد أعضاء مجالس الإدارات 1200 عضو غير تنفيذي و141 عضواً تنفيذياً. وفق “أخبار 24”.
وبخصوص شركات التقنية المالية، بلغ عدد شركات التقنية المصرح لها في منصات تمويل الملكية الجماعية للربع الثالث من العام الجاري 9 شركات، فيما بلغت الأموال المجمعة لشركات منصات تمويل الملكية الجماعية نحو 20 مليون ريال، واستفاد 25 عميلاً مؤسسياً من خدمات شركات التقنية المالية، فيما استفاد 1200 عميل مؤهل، ونحو 38 ألف عميل تجزئة.