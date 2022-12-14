“الثقافة” تنهي استعداداتها لإطلاق مهرجان الفنون الأدائية التقليدية “ثراء”

أكملت وزارة الثقافة استعداداتها لإطلاق مهرجان الفنون الأدائية التقليدية “ثراء” احتفاءً بهذه الفنون بوصفها عنصراً مهماً من عناصر التراث غير المادي للمملكة.
ويهدف المهرجان الذي سيقام خلال الفترة من 28 إلى 31 ديسمبر الجاري في الرياض، إلى إحياء الفنون الأدائية التقليدية السعودية الأصيلة، وإبراز أثرها الثقافي والاجتماعي، وترجمة قيم الفرد السعودي التي تشمل ثقافة الإباء والاعتزاز والفخر.
ويتضمن المهرجان 3 مسارات، أولها “مسرح لاستعراض الفنون الأدائية والغنائية”، والمسار الثاني “معرض فني ومعرفي يقدم محتوى عن الفنون والموسيقى والأزياء المرتبطة بالفنون الأدائية، فيما يتضمن المسار الثالث “ساحة لتعليم فنون التراث الشعبي وقصصًا من التراث، للكبار والصغار”. وفق “أخبار 24”.
ويأتي المهرجان ضِمن جهود الوزارة بوصفه إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة للاحتفاء بالثقافة السعودية بجميع جوانبها، عَبْر خلق منصات يقدم فيها المبدعون والمبدعات مواهبهم أمام الجمهور.