بالفيديو.. فرنسا تنهي حلم المغرب في المونديال.. وتضرب موعداً مع الأرجنتين في النهائي

تأهل المنتخب الفرنسي إلى المباراة النهائية ليواجه نظيره الأرجنتيني بعدما فاز على المنتخب المغربي بهدفين دون رد خلال المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم على ملعب “البيت”، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر.
ومن المنتظر أن يواجه المنتخب المغربي نظيره الكرواتي في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع.
سجل هدفي المباراة لصالح المنتخب الفرنسي كل من ثيو هيرنانديز وراندال كولو في الدقيقتين 5 و79.
شوط المباراة الأول
بدأ المنتخب المغربي بتحفظ دفاعي أمام لاعبي فرنسا في محاولة للسير على نفس النهج في المباريات الماضية لكن لاعبي الديوك نجحوا في تسجيل أول أهدافهم مبكرًا في الدقيقة 5 من عمر المباراة عن طريق اللاعب ثيو هيرنانديز الذي استغل ارتباك الدفاع المغربي وسجل الهدف بسهولة في الشباك.
بعد ذلك حاول المنتخب المغربي التعويض، مستخدما سلاح التسديدات بعيدة المدى، وكاد ينجح في طريقته عن طريق عز الدين أوناحي نجم وسط منتخب المغرب الذي سدد بقوة لكن تصدى لها ببراعة هوجو لوريس حارس الديوك في الدقيقة 10.
فيما أهدر أوليفيه جيرو مهاجم منتخب فرنسا، فرصة تسجيل الهدف الثاني للديوك بتسديدة قوية في الدقيقة 17 لكنها اصطدمت بالقائم الأيمن للحارس المغربي ياسين بونو.
وفي الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول، كاد المنتخب المغربي يدرك هدف التعادل أمام الديوك الفرنسية بعد مقصية رائعة من جواد الياميق من داخل منطقة الجزاء.
شوط المباراة الثاني
استحوذ المنتخب المغربي على الكرة في محاولة من أجل إدراك هدف التعادل، وبالفعل لاحت أكثر من فرصة لكنها اصطدمت بصلابة الدفاع الفرنسي. وفق “أخبار 24”.
وفي المقابل حاول المنتخب الفرنسي اللعب بخطة الهجمة المرتدة مستغلا سرعة كيليان مبابي، الذي كاد ينفرد بالمرمى في الدقيقة 52 من عمر المباراة لكن تدخل سفيان أمرابط نجم وسط خط المغرب، بشكل رائع وقطع الكرة.
وشهد الشوط الثاني دفع وليد الركراكي بالمهاجم عبدالرزاق حمد الله بدلا من يوسف النصيري، وكاد يسجل هدف التعادل بعدما راوغ أكثر من لاعب فرنسي وذلك في الدقيقة 74 من عمر المباراة لكنه لم يحسن التصرف بالكرة.
وفي الدقيقة 79، نجح المنتخب الفرنسي في إضافة الهدف الثاني عن طريق اللاعب البديل كولو بعد استغلال خطأ دفاعي مغربي، ليسددها بسهولة في الشباك، وبعد ذلك حاول المنتخب المغربي تقليص الفارق لكن نجح دفاع المنتخب الفرنسي في التصدي لمحاولاته.
تيو هيرنانديز يفتتح التسجيل للمنتخب الفرنسي باكراً (1-صفر) #قطر2022 | #كأس_العالم_قطر_2022 | #فرنسا_المغرب #WorldCupQatar2022 | #Qatar2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/qzI7aZHpbs
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 14, 2022
مبابي يقوم بدور كبير وكولو مواني، الوافد الجديد، بضيف الهدف الثاني.
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 14, 2022