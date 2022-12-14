“التنفيذي” تحقق جوائز عالمية كأفضل مركز اتصال وخدمة عملاء لتجربة الضيوف

حققت شركة “التنفيذي” المركز الأول في 3 جوائز عالمية كأفضل مركز اتصال وخدمة عملاء واستخدام قنوات التواصل الاجتماعي لتجربة الضيوف، المقدمة من Contact Center World.
وجاء فوز “التنفيذي” على 2000 جهة منافسة بحضور ممثلي الدول المُشارِكة في مالطا، بعد أن حصلت على مراتب متقدمة أيضاً لذات الفئات على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا خلال العام الحالي.
وتميزت الشركة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لتوفير الخدمات وإتمام الإجراءات بسهولة، عَبْر الواتساب وتويتر ومركز الاتصال الموحّد للعناية بالضيوف، وإثراء تجربة سفر الضيوف عَبْر صالات “التنفيذي” بمطارات المملكة. وفق “أخبار 24”.
وأشار الرئيس التنفيذي للشركة جلبان الجلبان، إلى أن الإنجاز تأكيد على رؤية “التنفيذي” بأن تكون الأولى في إدارة وتشغيل صالات كبار الشخصيات والخدمات التنفيذية عالميا، ولاهتمامها المتواصل بتجربة الضيوف وفقا لأفضل وأعلى معايير الجودة والكفاءة.
وعبَّر عن اعتزازه بحصول الشركة على المركز الأول في كافة الفئات في مجال خدمة الضيوف التي تعكس التوجه الاستراتيجي في تحقيق الريادة والتميز في تلك الخدمات.