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جديد المحليات > تجهيز 100 تصميم لتوسعات الوحدات السكنية بأحياء ينبع الصناعية
15/12/2022   11:01 ص

تجهيز 100 تصميم لتوسعات الوحدات السكنية بأحياء ينبع الصناعية

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أعلنت الهيئة الملكية بينبع، اليوم (الخميس)، اكتمال مبادرة إعداد وتجهيز أكثر من 100 تصميم هندسي نموذجي للتوسعات والتعديلات النموذجية على الوحدات السكنية في بعض الأحياء السكنية بمدينة ينبع الصناعية.

وذكرت أنها تسعى بذلك إلى تخفيف الأعباء المالية للتصاميم الهندسية على سكان المدينة، وتقليل مدة إصدار رخص البناء، لافتة إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة تستهدف 4 آلاف وحدة سكنية بأحياء السميري، وحي رضوى، وحي الجار.

ونوهت بأن إصدار رخص البناء يتطلب تقديم تعريف السكن والهوية الوطنية، ومخططات “as built” من إدارة الأملاك، والكروكي “LCD/PBCD”.

تجهيز 100 تصميم لتوسعات الوحدات السكنية بأحياء ينبع الصناعية

وفق “أخبار 24”.

تجهيز 100 تصميم لتوسعات الوحدات السكنية بأحياء ينبع الصناعية

جديد المحليات
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