طقس اليوم.. أمطار رعدية ورياح نشطة على 8 مناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الخميس) على مختلف مناطق المملكة.
وتوقع التقرير، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والقصيم، وقد تصل إلى غزيرة على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
ولفت إلى أنه لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (32 درجة بمكة المكرمة، و28 درجة بالمدينة المنورة، و26 درجة بالرياض والدمام، و31 درجة في جدة، و20 درجة في أبها).