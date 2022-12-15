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جديد المحليات > “سال السعودية” تحصل على رخصة تقديم الخدمات الأرضية لطائرات الركاب بمطارات المملكة
15/12/2022   11:01 ص

“سال السعودية” تحصل على رخصة تقديم الخدمات الأرضية لطائرات الركاب بمطارات المملكة

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سلَّمت الهيئة العامة للطيران المدني رخصة تقديم الخدمات الأرضية في مطارات المملكة لشركة سال السعودية للخدمات اللوجستية.

وستتولى الشركة بموجب هذه الرخصة تقديم خدمات أرضية لطائرات الركاب، والإشراف على الأراضي في المطارات، وخدمات التعامل مع المسافرين، وخدمات مناولة الأمتعة، وخدمات المناولة في منطقة الأرصفة وسلالم الطائرة.

وأكدت الشركة أنها ستقدم هذه الخدمات باحترافية وجودة عالية، وفقاً للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية والاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران؛ لتسهم في تحسين الأداء وتطوير المطارات بالمملكة، ورفع كفاءتها التشغيلية، لتقديم أفضل وأرقى الخدمات للمستفيدين. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن ذلك جاء خلال انعقاد الاجتماع السابع للجنة التوجيهية لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران، بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية، صالح بن ناصر الجاسر، وعدد من المسؤولين.

“سال السعودية” تحصل على رخصة تقديم الخدمات الأرضية لطائرات الركاب بمطارات المملكة

جديد المحليات
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