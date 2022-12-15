بالصور.. “أمير مكة” يتوج الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي

توَج أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي في موسمها الرابع، حيث بلغ إجمالي الجوائز الممنوحة 1.5 مليون ريال، وفاز بها شعراء وجهات من 5 دول عربية منها المملكة.
وكرّم أمير المنطقة الفائزين بالجائزة، وهم الفائز بجائزة التجربة الشعرية الشاعر السعودي محمد العلي من المملكة وقيمتها 500 ألف ريال، والفائز بجائزة الديوان الشاعر السنغالي محمد الأمين جوب عن ديوانه (كأغنية لن تكتمل) وقيمتها 200 ألف ريال.
وجاء في قائمة الفائزين بالجوائز، الفائز بجائزة الشعر المسرحي الشاعر المصري محمد إسماعيل سويلم عن مسرحيته (أعمى يلعب الشطرنج) وقيمتها 100 ألف ريال، والفائز بجائزة القصيدة المغناة الشاعر الكويتي عبدالعزيز البابطين عن قصيدة (لن أسلاكم) وقيمتها 100 ألف ريال، وجائزة أفضل مشروع في خدمة الشعر العربي لبيت الشعر بالشارقة في الإمارات وقيمتها 100 ألف ريال.
وجرى تكريم الفائزين بجائزة الشاعر الواعد التي يبلغ إجمالي قيمتها 500 ألف ريال، حيث فاز بجائزة مسار التعليم العام وقيمتها 40 ألف ريال لكل فائز نواف فوزان المطرفي (ثانوية الفلاح تعليم مكة).
وتضمنت قائمة الفائزين أيضاً سهيلة بنت محمد العمري (ثانوية أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر تعليم المدينة المنورة)، ومهند هاني الزرقي (ثانوية العبادي الأهلية تعليم الطائف)، ومحمد عبدالعزيز السلطان (مدارس المناهج تعليم الرياض)، ودانة ناصر السلوم (ثانوية 78 تعليم الرياض).
بينما فاز بجائزة مسار الجامعات السعودية وقيمتها 60 ألف ريال لكل فائز: نادر بن محمد بن علي الغامدي (جامعة الباحة)، وليان إبراهيم عبدالله الكلثم (جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل)، وعبدالرحمن حسين إبراهيم محرق (كلية ابن سينا الأهلية للعلوم الطبية)، ومصعب فواز عقيل الجهني (جامعة تبوك)، وإبراهيم علي إبراهيم البريدي (جامعة القصيم).
وفق “أخبار 24”.