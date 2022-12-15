وزير الرياضة: المنتخب المغربي عكس تميز الكرة العربية في المونديال

علق وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على خسارة المنتخب المغربي أمام نظيره الفرنسي، بهدفين دون رد خلال المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، على ملعب “البيت”، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر.
وقال وزير الرياضة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “إنجاز كبير وأداء مميز قدمه المنتخب المغربي الشقيق في مونديال قطر2022.. عكس من خلاله تميز الكرة العربية.. حظ أوفر لأسود الأطلس.. وبالتوفيق في القادم بإذن الله”. وفق “أخبار 24”.
ومن المنتظر أن يواجه المنتخب المغربي نظيره الكرواتي في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت المملكة، على استاد خليفة الدولي.
إنجاز كبير وأداء مميز قدمه المنتخب المغربي الشقيق 🇲🇦 في مونديال #قطر2022
عكس من خلاله تميز الكرة العربية
حظ أوفر لأسود الأطلس 👏
وبالتوفيق في القادم بإذن الله🙏 pic.twitter.com/S8Ea5gMaOR
— عبدالعزيز بن تركي الفيصل (@AbdulazizTF) December 14, 2022