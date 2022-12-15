بعد الهزيمة أمام فرنسا.. اشتباكـات بين مشجعين مغاربة والشرطة في بروكسل

شهدت محطة بروكسل الجنوبية في بلجيكا، اشتباكـات بين الشرطة المحلية ومشجعين مغاربة، عقب انتهاء مباراة منتخبي المغرب وفرنسا التي انتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل لا شيء في الدور قبل النهائي بكأس العالم لكرة القدم.
وتجمع المشجعون المغاربة ملتفين بالعلم الوطني قرب المحطة، حيث ألقوا ألعاباً نارية وأشياء أخرى على صفوف أفراد مكافحة الشغب، كما أضرموا النار في أكياس قمامة وصناديق ورقية.
وردّت الشرطة بإطلاق مدافع مياه وغاز مسيل للدموع على المشجعين، كما ألقت القبض على عدد منهم، دون أن تسفر الاشتباكات عن أضرار جسيمة.
في السياق نفسه، استعدت الشرطة الفرنسية لمناوشات محتملة، وذلك عقب مشاجرات أعقبت فوز المغرب في الأسبوع الماضي على البرتغال في دور الثمانية.
فيما تدفق مشجعون على شارع الشانزليزيه في باريس للاحتفال بفوز منتخبهم وبلوغه نهائي بطولة كأس العالم، كما جرى إحاطة المشجعين بالمئات من مركبات الشرطة التي كانت تؤمّن المنطقة. وفق “أخبار 24”.
بدوره أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن فخره الكبير بلاعبي منتخب بلاده، منوهاً إلى دور مدرّبهم ديدييه ديشان في تأهّلهم إلى نهائي المونديال على حساب المنتخب المغربي.