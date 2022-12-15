الركراكي: قدمنا أفضل ما لدينا.. وعندما تُخطئ أمام فرنسا ستدفع الثمن

أبدى المدير الفني للمنتخب المغربي، وليد الركراكي، رضاه عن أداء لاعبيه خلال مباراتهم أمام نظيرهم الفرنسي.
وقال الركراكي، في تصريحات لفضائية الكأس عقب المباراة: “ليس لدي ما أقوله واللاعبون الذين عوضوا المصابين قدموا أفضل ما لديهم ولكن عندما تُخطئ أمام منتخب فرنسا تدفع الثمن”.
وتابع المدير الفني للمنتخب المغربي:”كنا الأفضل خلال الشوط الثاني وسنحت لنا عدة فرص ولكن لم نستغلها في حين سجل منتخب فرنسا الهدف الثاني، قدمنا أفضل ما لدينا ولكن لدينا لاعبين مصابين، خسرنا نايف أكرد أثناء الإحماء ورومان سايس بعد بداية المباراة”.
وأتم الركراكي تصريحاته بالتنويه إلى أنه سيمنح الفرصة خلال المباراة المقبلة لمن لم يحصل عليها، قائلاً: “سنحاول تحقيق المركز الثالث”. وفق “أخبار 24”.
وفاز المنتخب الفرنسي بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعته بنظيره المغربي مساء الأربعاء ضمن منافسات دور نصف النهائي.
وضرب المنتخب الفرنسي بالتأهل موعدًا أمام نظيره الأرجنتيني في النهائي مساء يوم الأحد المقبل.