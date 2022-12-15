تعرف على موعد نهائي مونديال 2022 وتحديد المركزين الثالث والرابع

لم يتبقي سوي خطوات قليلة على وصول مونديال قطر 2022 إلى محطة النهاية، وذلك بعد انتهاء منافسات الدور نصف النهائي.
وتأهل المنتخب الفرنسي إلى المباراة النهائية ليواجه نظيره الأرجنتيني بعدما فاز على المنتخب المغربي بهدفين دون رد خلال المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم على ملعب “البيت”، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر.
موعد المباراة النهائية
ويلتقي المنتخب الأرجنيتيني نظيره الفرنسي في المباراة النهائية يوم الأحد الموافق 18 ديسمبر الجاري في تمام الساعة السادسة بتوقيت المملكة على ملعب “لوسيل”. وفق “أخبار 24”.
موعد مباراة تحديد المركز الثالث
ويلتقي المنتخب المغربي نظيره الكراوتي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في يوم السبت الموافق 17 ديسمبر في تمام الساعة السادسة علي ملعب “خليفة الدولي”.