نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > رسميًا.. لجنة الحكام تعتمد تطبيق نظام دقائق اللعب الفعلية المعمول به في كأس العالم
15/12/2022   10:59 ص

رسميًا.. لجنة الحكام تعتمد تطبيق نظام دقائق اللعب الفعلية المعمول به في كأس العالم

+ = -
391

اعتمدت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم تطبيق دقائق اللعب الفعلية على غرار ما تم العمل به في كأس العالم FIFA قطر 2022.

وأكدت اللجنة أن تطبيق دقائق اللعب الفعلية في مباريات المونديال جاء بنتائج إيجابية على مستوى زيادة عدد دقائق اللعب الفعلية، مشيرة إلى أنها تستهدف حساب الوقت الإضافي مع نهاية كل شوط؛ وذلك من خلال مهمة يقوم بها الحكم الرابع الذي سوف يقوم بإعلان الوقت بدل الضائع.

وأكدت لجنة الحكام أنها تسعى من خلال تطبيق دقائق اللعب الفعلية لزيادة وقت اللعب الفعال حتى 60 دقيقة بدلًا من الرقم السابق 50 دقيقة، بالإضافة إلى المساهمة في تجهيز لاعبي المنتخبات الوطنية للاستحقاقات القادمة، إلى جانب تجهيز الحكام السعوديين للمشاركة في مباريات الاتحادين الدولي والآسيوي.  وفق “أخبار 24”.

ووجهت لجنة الحكام تعليمات للحكام للإدارة الفعالة لحساب الوقت بدل الضائع في 6 حالات محددة من الصفارة إلى الصفارة، وهي الهدف والاحتفال به، وركلة الجزاء، والإصابات، وإضاعة الوقت، والاعتراضات بين اللاعبين، ومراجعات حكم الفيديو.

رسميًا.. لجنة الحكام تعتمد تطبيق نظام دقائق اللعب الفعلية المعمول به في كأس العالم

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885241420.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.