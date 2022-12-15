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جديد المحليات > الإحصاء: معدل التضخم الشهري يحافظ على استقرار نسبي في نوفمبر عند 2.9%
15/12/2022   11:01 ص

الإحصاء: معدل التضخم الشهري يحافظ على استقرار نسبي في نوفمبر عند 2.9%

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أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، أن معدل التضخم الشهري في المملكة حافظ على استقرار نسبي خلال نوفمبر الماضي، عند 2.9% فقط مقارنة بذات الشهر من عام 2021.

وأرجعت الإحصاء، الأسباب إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 4.7%، وارتفاع أسعار إيجارات السكن بنسبة 5.4%، كنتيجة لارتفاع إيجارات الشقق بنسبة 15.7%.

وسجلت المؤشرات ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 3.5%، متأثرة بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 4.5% ، والأغذية 3.6%، فيما ارتفعت أسعار النقل بنسبة 4%، متأثرة بارتفاع أسعار المركبات 4.7%.

وارتفعت أسعار المطاعم والفنادق 6.9% والتعليم 3.6% والترفيه 2%، في حين انخفضت أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة 0.4%، متأثرة بانخفاض رسوم طلب الخدمة بنسبة 4.6% وأسعار الملابس والأحذية بنسبة 1.3%.

وكشفت المؤشرات عن انخفاض أسعار الجملة بنسبة 1% بالمقارنة بشهر أكتوبر نتيجة انخفاض أسعار المنتجات الزراعية وصيد الأسماك بنسبة 1.2%، وكذلك أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات بنسبة 0.4%، والخامات والمعادن 0.9% والمنتجات المعدنية والآلات 0.2%، في حين ارتفعت أسعار الجملة للسلع الأخرى القابلة للنقل بنسبة 0.3%، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 1.0%.

الهيئة العامة للإحصاء

وفق “أخبار 24”.

الإحصاء: معدل التضخم الشهري يحافظ على استقرار نسبي في نوفمبر عند 2.9%

جديد المحليات
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