نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > بونو: نتمني التوفيق في مواجهة كرواتيا
15/12/2022   10:59 ص

بونو: نتمني التوفيق في مواجهة كرواتيا

+ = -
365

وصف حارس المنتخب الغربي ياسين بونو، مواجهة فرنسا في نصف النهائي بأنها لم تكن سهلة، مؤكدًا أن فريقه قدم مباراة كبيرة.

وتأهل المنتخب الفرنسي إلى المباراة النهائية ليواجه نظيره الأرجنتيني بعدما فاز على المنتخب المغربي بهدفين دون رد خلال المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم على ملعب “البيت”، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر.

وقال بونو عقب المباراة لقناة “الكأس” القطرية قائلا: “المباراة لم تكن سهلة كانت على مستوى كبير”.

وأضاف حارس المنتخب المغربي: “قدمنا ما لدينا وهذه هي كرة القدم ونتمنى أن نكون موفقين في المباراة المقبلة”.

ويخوض منتخب المغرب مواجهة مكررة بملاقاة كرواتيا لتحديد المركزين الثالث والرابع يوم السبت المقبل في ملعب خليفة الدولي. وفق “أخبار 24”.

بونو: نتمني التوفيق في مواجهة كرواتيا

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885241423.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.