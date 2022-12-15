بونو: نتمني التوفيق في مواجهة كرواتيا

وصف حارس المنتخب الغربي ياسين بونو، مواجهة فرنسا في نصف النهائي بأنها لم تكن سهلة، مؤكدًا أن فريقه قدم مباراة كبيرة.
وتأهل المنتخب الفرنسي إلى المباراة النهائية ليواجه نظيره الأرجنتيني بعدما فاز على المنتخب المغربي بهدفين دون رد خلال المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم على ملعب “البيت”، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر.
وقال بونو عقب المباراة لقناة “الكأس” القطرية قائلا: “المباراة لم تكن سهلة كانت على مستوى كبير”.
وأضاف حارس المنتخب المغربي: “قدمنا ما لدينا وهذه هي كرة القدم ونتمنى أن نكون موفقين في المباراة المقبلة”.
ويخوض منتخب المغرب مواجهة مكررة بملاقاة كرواتيا لتحديد المركزين الثالث والرابع يوم السبت المقبل في ملعب خليفة الدولي. وفق “أخبار 24”.