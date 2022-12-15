أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم (الخميس)، أن مطار الملك خالد الدولي بالرياض، حصد المركز الأول في مستوى الأداء والشفافية بين المطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها على 15 مليون مسافر سنوياً، بنسبة التزام بلغت 73%، فيما حل ثانياً مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بنسبة التزام وصلت إلى 64%.
جاء ذلك في التقرير الشهري للهيئة عن أداء مطارات المملكة الدولية والمحلية، وذلك لشهر نوفمبر 2022، والذي يتم وفقاً لأربعة عشر معياراً أساسياً لقياس الأداء، حيث قسمت المطارات إلى 5 فئات.
وأضافت الهيئة أنه في الفئة الثانية للمطارات الدولية التي يأتي فيها أعداد المسافرين من 5 إلى 15 مليون مسافر سنوياً، حصل مطار الملك فهد الدولي على المركز الأول بنسبة 91%، فيما حصل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي على نسبة 82%.
وأشارت إلى أنه في الفئة الثالثة للمطارات الدولية التي يأتي فيها أعداد المسافرين من 2 إلى 5 ملايين مسافر سنوياً، حصل مطار أبها الدولي على المركز الأول بنسبة التزام 100%، فيما جاء مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجيزان ثانياً بنسبة التزام 88%.
ووفق الهيئة، حصل مطار الجوف على المركز الأول في الفئة الرابعة للمطارات الدولية التي تقل فيها أعداد المسافرين عن مليوني مسافر سنوياً، بنسبة التزام 100% متفوقاً على المطارات المنافسة في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلات المغادرة والقدوم.
وأبانت أنه في الفئة الخامسة للمطارات الداخلية حصل مطار القريات على المركز الأول، حيث حقق نسبة 100%، متفوقاً على جميع المطارات المنافسة في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلات المغادرة والقدوم.
يذكر أن الهيئة تستند في تقييم أداء المطارات على أربعة عشر معياراً أساسياً لقياس الأداء، أبرزها أوقات انتظار المسافرين في إجراءات السفر، والوقت الذي يقضيه المسافر أمام سير الأمتعة ومناطق الجوازات والجمارك، علاوة على معايير تتعلق بذوي الإعاقة، وعدة معايير أخرى وفق أفضل الممارسات العالمية.
وفق “أخبار 24”.