ستخصصها لحوافز الموظفين.. “مهارة” تعتزم شراء 3.7 مليون سهم من أسهمها

كشفت شركة مهارة للموارد البشرية “مهارة”، اليوم (الخميس)، عن موافقة مجلس الإدارة على شراء الشركة لأسهمها بما لا يزيد على 3.75 مليون سهم تمثل 10% من إجمالي أسهم الشركة.
وقالت “مهارة” في بيان على “تداول السعودية”، إنها ستخصص هذه الأسهم لبرنامج أسهم حوافز الموظفين طويلة الأجل، مبينة أنها ستمول عملية الشراء من خلال مواردها المالية الذاتية.
وأبانت أن مجلس الإدارة فوض العضو المنتدب بصلاحية الشراء بالسعر المناسب ورفع توصية للجمعية العامة غير العادية للتصويت وشراء الأسهم خلال 12 شهراً من تاريخ الموافقة. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أنه لن يكون للأسهم التي سيتم شراؤها حق التصويت في الجمعيات العامة لمساهمي الشركة، ولن تستحق الأسهم المخصصة للموظفين أي توزيعات أرباح خلال فترة احتفاظ الشركة بها.